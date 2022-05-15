До кінця червня тариф на послугу складе 0,6% від суми угоди.

Monobank запустив інтернет-еквайринг для всіх видів бізнесу.

Про це повідомляє співзасновник банку Олег Гороховський в Telegram.

"Ми нарешті запустили інтернет-еквайринг для всіх. Тепер ви можете налаштувати оплату картками на вашому сайті, в мобільному додатку або інтернет-магазині", - написав Гороховський.

За його словами, інструменти інтернет-еквайрингу будуть доступні для будь-якої форми бізнесу, в тому числі збори донатів, інтернет-магазини, ФОПи та благодійні фонди.

Також Гороховський зазначив, що до кінця червня тариф на послугу складе 0,6% від суми угоди.

Monobank і спірне рішення:

18 квітня 2022 року в Monobank повідомили, що припиняють обслуговувати клієнтів в ОРДЛО, Криму, РФ та Білорусі.

19 квітня в Monobank відмовилися від рішення припинити обслуговування клієнтів, які виїхали до війни, на території тимчасово окупованих українських Криму, Донецька та Луганська.

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