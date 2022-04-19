Таке рішення викликало невдоволення у більш ніж 30% опитаних.

В Monobank відмовилися від рішення припинити обслуговування клієнтів, які виїхали до війни, на території тимчасово окупованих українських Криму, Донецька та Луганська.

Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.

"Не час сваритися всередині. Є спільний ворог, а решта почекає. Рішення про припинення обслуговування клієнтів, які виїхали до війни, на території тимчасово окупованих українських Криму, Донецька і Луганська виявилося спірним. Я поважаю думку всіх і не хочу, щоб ми лаялися", - зазначив Гороховський.

Він подякував усім, хто взяв участь в опитуванні, і зазначив, що хотів побачити кількість тих, хто не згоден з цим рішенням.

"Звичайно ж ми не приймемо рішення, яке викликає невдоволення у більш ніж 30% опитаних. Ми не будемо закривати рахунки клієнтам, які виїхали до 24.02 в Крим і в ОРДЛО. P. S. За рашку, Білорусь, Північну Корею, Сирію і Еритрею навіть не просіть", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше в Monobank передавали, що припиняють обслуговувати клієнтів в ОРДЛО, Криму, РФ та Білорусі.

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