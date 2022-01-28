24 січня 2022 року з'явилася інформація про те, що monobank запускає додаток для торгівлі акціями.

Співзасновник мonobank Олег Гороховський закликає українців перестати купувати долари США і тим самим зупинити обвал української гривні на тлі зростаючої російської агресії.

Про це Гороховський написав у Facebook.

Гороховський переконаний, що відмова українців від придбання американських доларів допоможе зміцнити гривню.

"Перестаньмо купувати ці срані долари! Якщо почнеться війна вони не врятують нас, а якщо її не буде вони нам за такою ціною будуть тільки нагадувати про наше боягузтво і слабкість", - зазначив банкір.

За словами співзасновника мonobank, обвалена гривня вдарить по українській економіці незалежно від того, піде Росія на вторгнення в Україну чи ні.

"Буде війна чи не буде, а курс, що обвалився нижче 30 гривень за долар, так боляче вдарить по економіці й по людях, що наші "доброзичливці" будуть в цілковитому захваті. Так вийшло, що слабка Україна вигідна всім і колективному Заходу, який забирає звідси за копійки працездатне населення і з розумним виглядом потім розповідає як нам виконувати їх інструкції й Росії, якій за всяку ціну треба пояснювати своїм громадянам, що сито жити в монархії краще, ніж вільно в банановій республіці", - написав Гороховський.

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На думку банкіра українці можуть вплинути на політичну та економічну ситуацію в країні та протистояти російській агресії не лише взявши до рук зброю.

"Слабка Україна невигідна нам з вами. Тут наша Батьківщина, наша земля, тут ростуть наші діти й живуть наші батьки, тут ми радіємо і сумуємо, нікуди не хочемо їхати та нікого не збираємося боятися. Ми самі хочемо вирішувати, як нам жити та що обирати. І якщо вже ми готові зі зброєю йти та захищати свою Батьківщину і ризикувати своїм життям, то чому б нам не ризикнути найменшим - "примарною втратою на курсі" і не підтримати самих себе", - заявив банкір.

Винагорода від мonobank:

12 січня 2022 року один зі співзасновників monobank Олег Гороховський заявив про те, що компанії зі співзвучними назвами не мають ніякого відношення до monobank. Також він зазначив, що monobank не запускав платформ для заробітку грошей.

18 січня 2022 року співзасновник monobank Олег Гороховський пообіцяв заплатити 500 тисяч гривень тому, хто надасть інформацію про причетних до нової шахрайської схеми.

Monobank та послуги:

16 вересня 2021 року стало відомо про те, що клієнти monobank, які не хочуть показувати баланс своєї картки при відправці квитанцій третім особам, зможуть приховати суму, що знаходиться на рахунку.

Раніше клієнтам monobank був презентований режим "інкогніто", який дає користувачам можливість при використанні карти в громадському місці, приховати від сторонніх очей баланс і суму транзакції.

28 вересня 2021 року з'явилася інформація про те, що клієнти monobank найближчим часом зможуть користуватися банкоматами mono.

9 грудня 2021 року з'явилася інформація про те, що monobank починає оформлення карт для видачі "тисячі Зеленського".

24 січня 2022 року з'явилася інформація про те, що monobank запускає додаток для торгівлі акціями.