Оформлення карток "Монобанку" з часом зміниться автоматично.

Український "Монобанк" на всіх картках в Apple Pay та Google Pay змінив дизайн, тепер там ілюстрація з написом "Русский корабль, иди на*уй".

Про це повідомив співзасновник "Монобанку" Олег Гороховський.

"Monobank на всіх картках в Apple Pay та Google Pay змінив дизайн - тепер там ілюстрація з написом "Русский корабль, иди на*уй", - зазначив Гороховський.

Він зазначив, що оформлення з часом зміниться автоматично. Якщо не хочете чекати - потрібно видалити й знову додати картку в гаманець.

Нагадаємо, 24 лютого стало відомо, що російські війська захопили український острів Зміїний в Чорному морі, в результаті чого загинуло 13 прикордонників. До острова підійшло два російських військових кораблі, крейсер "Москва" та патрульний корвет "Василий Быков", та запропонували бійцям Ізмаїльского прикордонного загону, які були на острові, здатися. Бійці відмовилися.

Згідно з записом радіодіалогу між ними, українські прикордонники отримали повідомлення: "Я русский военный корабль. Предлагаю сложить оружие и сдаться во избежание кровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар. Как поняли, прием?".

Українці відповіли: "Русский корабль, иди нах*й".

Пізніше у ВМС ЗСУ повідомили, що українські військовослужбовці з острова Зміїний живі та знаходяться у полоні.

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