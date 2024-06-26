Росії вдалося перенаправити експорт нафти з Європи до Індії та КНР, через що санкції виявились малоефективними.

Згідно з підрахунками експертів, доходи РФ від продажу нафти і газу в червні зростуть більш ніж на 50% в річному обчисленні. Про це повідомляє Reuters.

Розрахунки показали, що прогнозовані червневі доходи Москви від нафти і газу складуть 814 млрд рублів (9,4 млрд доларів). Для порівняння, травневий показник склав 794 млрд рублів, а у червні 2023 року Росія отримала "‎лише"‎ 529 млрд рублів доходу.

Зазначається, що війна в Україні змусила Захід запровадити численні санкції, спрямовані на обмеження російських нафтогазових надходжень, які становлять близько третини федерального бюджету РФ.

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Втім, росіяни перенаправили експорт нафти з Європи до Індії та КНР, забезпечивши тим самим вкрай необхідну фінансову підтримку для своєї агресії.

Експорт російської нафти – найбільш важливе

На початку місяця стало відомо, що надходження від продажу нафти до держбюджету РФ у травні збільшились практично на 50%, якщо порівнювати з минулорічним показником. Цьому посприяла не тільки адаптація Москви до західних санкцій, але й зростання цін на "чорне золото".

А ще раніше, у квітні, повідомлялось про майже подвоєння доходів Кремля від продажу нафти і газу порівняно з минулим роком.

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