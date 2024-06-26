Серед головних причин такої динаміки називають атаки хуситів у Червоному морі і посилення напруги між Ізраїлем і угрупуванням Хезболла.

Ф'ючерси на нафту марки Brent 26 червня зросли на 41 цент, або 0,48%, до 85,42 доларів за барель. У той же час ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate зросли на 46 центів, або на 0,57%, до 81,29 доларів за барель. Про це повідомляє Reuters.

"Схоже, що ринок поки що відкидає побоювання щодо попиту, очікуючи скорочення запасів у піковий сезон попиту в третьому кварталі" – говорить Сувро Саркар, який э керівником групи по роботі з енергетичним сектором в DBS Bank.

На думку аналітиків, в третьому кварталі дефіцит нафти на світовому ринку буде становити близько 1,5 млн барелів на добу. Це пов'язують з тим, що країни ОПЕК+ скорочують видобуток. Окрім того, в третьому кварталі традиційно спостерігають зростання попиту на "‎чорне золото"‎.

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Іншими факторами зростання цін називають нові атаки хуситів та посилення напруги між Ізраїлем і угрупуванням Хезболла. Нагадаємо, раніше західні експерти висловили побоювання щодо можливого повномасштабного вторгнення Ізраїлю до Лівану.

Світовий ринок нафти – важливі новини

На початку червня повідомлялось, що надходження від продажу нафти до російського держбюджету в травні збільшились майже на 50%, якщо порівнювати з показниками 2023-го. Серед причин цього експерти назвали "‎адаптацію"‎ Москви до санкцій міжнародного товариства.

Також нагадаємо, що у червні країни ОПЕК+ погодили скорочення видобутку "‎чорного золота"‎ до наступного року. Це повинно сприяти "підігріванню"‎ цін.

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