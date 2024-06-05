Доходи від нафти в Росії в травні зросли наполовину: Bloomberg назвало причину

Уряд урізав прогноз доходів від нафти і газу на 2024 рік.

Надходження від продажу нафти до держбюджету Росії в травні зросли майже на 50% порівняно з минулим роком на тлі зростання цін на нафту й адаптації країни до міжнародних санкцій.

Видання Bloomberg пише, що податки, пов'язані з нафтою, минулого місяця зросли до 632,5 млрд рублів або 7,1 млрд доларів. Загальна сума надходжень від нафти і газу зросла на 39% до 793,7 млрд рублів.

Зростання доходів пов'язане з підвищенням цін на нафту марки Urals, ключову експортну суміш Росії. Міністерство розрахувало травневі податки, виходячи з ціни на нафту Urals у 74,98 долара за барель, порівняно з 58,63 долара роком раніше. Дисконт цієї суміші до світового еталона Brent скоротився, навіть на тлі обмеження цін, введеного країнами Групи семи.

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Доходи Росії від продажу нафти минулого місяця могли б бути вищими, якби не величезні субсидії виробникам палива. За даними Міністерства фінансів, уряд виплатив компаніям майже 202 мільярди рублів за постачання дизельного пального і бензину на внутрішній ринок. Ці виплати частково компенсують нафтопереробникам різницю в цінах на паливо в Росії та за кордоном.

Зниження очікувань

Незважаючи на те, що доходи від продажу нафти і газу щорічно зростають, Москва запропонувала скоротити загальний прогноз щодо доходів від галузі на 2024 рік. Тепер очікується, що цього року бюджет отримає від галузі 10,99 трильйона рублів порівняно з попередньою оцінкою в 11,5 трильйона рублів.

Згідно з проектом поправок, опублікованим на парламентському сайті, уряд прогнозує зниження експортних цін на російську нафту і природний газ цього року, визнаючи, що стрибки цін, які спостерігалися у 2022 році, вже давно закінчилися.

Очікується, що цього року російська нафта коштуватиме близько 65 доларів за барель, тоді як раніше прогнозувалося 71,30 долара. Середня експортна ціна на газ встановлена на рівні 252,80 долара за тисячу кубометрів, що майже на 6% нижче, ніж у поточній версії бюджетних прогнозів.

Ціни на нафту - останні новини

ОПЕК+ домовилися продовжити більшість своїх скорочень видобутку нафти до 2025 року, але залишили можливість для добровільних скорочень з боку восьми членів, які поступово згортатимуться з жовтня.

Після цього рішення ОПЕК+ ціни на нафту знизилися на 1% під час азіатських торгів, тому що інвестори побоюються збільшення пропозиції наприкінці року на тлі ослаблення попиту в США.

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