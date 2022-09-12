План МВФ буде представлений на неофіційному засіданні правління.

Міжнародний валютний фонд шукає способи надання екстреного фінансування країнам, що зіткнулися зі стрибками цін на продовольство через війну в Україні.

Про це повідомляє Reuters.

За інформацією видання, МВФ обговорить можливі кроки на засіданні виконавчої ради в понеділок, 12 вересня.

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План МВФ, про який раніше не повідомлялося, буде представлений на неофіційному засіданні правління.

Це дозволить МВФ допомогти Україні та іншим країнам, сильно постраждалим через війну в Україні, без нав'язування умов, передбачених програмою регулярного фінансування. Масштаби заходів поки не повідомляються.

Офіційне голосування на підтримку цього заходу, розробленого персоналом МВФ очікується ближче до жовтня.

У разі схвалення будуть тимчасово збільшені ліміти доступу, що дозволить всім країнам-членам запозичувати до 50% своєї квоти МВФ в рамках інструменту швидкого фінансування МВФ та інструменту швидкого кредитування, який обслуговує країни з низьким рівнем доходу.

Війна в Україні та МВФ:

На початку серпня Україна подала офіційну пропозицію МВФ щодо початку нової спеціальної програми. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Київ очікує отримати допомогу в рамках цієї програми в листопаді-грудні.

Пізніше голова Національного банку Кирило Шевченко зазначив, що Україна розраховує в листопаді почати програму з Міжнародним валютним фондом і отримати по ній близько 20 мільярдів доларів.

У Європейському банку реконструкції та розвитку очікують, що нова програма Міжнародного валютного фонду для України буде спрямована на відновлення макрофінансової стабільності та структурні реформи в координації з процесом вступу до ЄС.

26 серпня 2022 року Bloomberg повідомив про те, що Україна може не отримати гроші від МВФ через принципи роботи організації.

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