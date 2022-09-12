Міжнародний валютний фонд шукає способи надання екстреного фінансування країнам, що зіткнулися зі стрибками цін на продовольство через війну в Україні.
Про це повідомляє Reuters.
За інформацією видання, МВФ обговорить можливі кроки на засіданні виконавчої ради в понеділок, 12 вересня.
План МВФ, про який раніше не повідомлялося, буде представлений на неофіційному засіданні правління.
Це дозволить МВФ допомогти Україні та іншим країнам, сильно постраждалим через війну в Україні, без нав'язування умов, передбачених програмою регулярного фінансування. Масштаби заходів поки не повідомляються.
Офіційне голосування на підтримку цього заходу, розробленого персоналом МВФ очікується ближче до жовтня.
У разі схвалення будуть тимчасово збільшені ліміти доступу, що дозволить всім країнам-членам запозичувати до 50% своєї квоти МВФ в рамках інструменту швидкого фінансування МВФ та інструменту швидкого кредитування, який обслуговує країни з низьким рівнем доходу.
Війна в Україні та МВФ:
На початку серпня Україна подала офіційну пропозицію МВФ щодо початку нової спеціальної програми. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Київ очікує отримати допомогу в рамках цієї програми в листопаді-грудні.
Пізніше голова Національного банку Кирило Шевченко зазначив, що Україна розраховує в листопаді почати програму з Міжнародним валютним фондом і отримати по ній близько 20 мільярдів доларів.
У Європейському банку реконструкції та розвитку очікують, що нова програма Міжнародного валютного фонду для України буде спрямована на відновлення макрофінансової стабільності та структурні реформи в координації з процесом вступу до ЄС.
26 серпня 2022 року Bloomberg повідомив про те, що Україна може не отримати гроші від МВФ через принципи роботи організації.
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