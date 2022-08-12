Зараз розробляється план програми, яка б дозволила фінансувати як бюджетний дефіцит, так і дефіцит платіжного балансу.

Україна розраховує у листопаді розпочати програму з Міжнародним валютним фондом і отримати по ній близько 20 мільярдів доларів.

Про це в інтерв'ю Forbes Україна розповів голова Національного банку Кирило Шевченко.

"У цьому сенсі я хотів би окремо зазначити важливість програми з МВФ. Сьогодні це, як ніколи, "не тільки про гроші". Це бенчмарк для інших кредиторів, допомога нам з погляду консолідації зусиль усіх гілок влади. Зараз ми складаємо з колегами план програми, що дозволила б країні вільно дихати та фінансувати як бюджетний дефіцит, так і дефіцит платіжного балансу", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, у Європейському банку реконструкції та розвитку очікують, що нова програма Міжнародного валютного фонду для України буде спрямована на відновлення макрофінансової стабільності та структурні реформи в координації з процесом вступу до ЄС.

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