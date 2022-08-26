Разом із тим, Україна може стати винятком із правил Міжнародного валютного фонду.

Україна подала заявку на нову спеціальну кредитну програму МВФ і очікує отримати кошти приблизно в листопаді або грудні, хоча перспективи цього залишаються незрозумілими.

Як пише видання Bloomberg, Україна взагалі може не отримати гроші від МВФ через принципи роботи організації.

"Виходячи з інституційного принципу, згідно з яким країни, які позичають кошти у фонду, повинні мати чіткий спосіб погашення боргу... Це сумнівно, оскільки Росія окупувала частину України, а заводи та порти зруйновані", - йдеться в матеріалі.

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Проте Україна, очевидно, може стати винятком із правила. МВФ зазначив, що він "продовжує тісно співпрацювати з українською владою і наразі вивчає всі можливі варіанти надання подальшої підтримки".

Аналітики видання зазначають, що після початку повномасштабного вторгнення економіка України опинилася під значним тиском. Українському бюджетові щомісяця не вистачає близько $5 млрд, що набагато більше, ніж досі могли виділяти союзники.

МВФ доведеться вирішувати, чи допомагати Україні, порушивши власні правила, або змінивши їх.

"Щоб отримати кошти від будь-яких існуючих механізмів МВФ, уряд президента Володимира Зеленського має представити стійку боргову програму, що є стандартною вимогою для допомоги від кредитора останньої інстанції. Керівництво та члени МВФ остаточно вирішать, чи отримає країна фінансові ресурси, і чи може організація змінити чи порушити власні правила або створити прецедент, щоб допомогти Україні. Але невизначеність навколо ситуації в країні дуже ускладнює навіть найпростіші завдання прогнозування", - пише Bloomberg.

Як повідомляв УНІАН, на початку серпня Україна подала офіційну пропозицію Міжнародному валютному фонду щодо започаткування нової спеціальної програми МВФ. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Київ очікує отримати допомогу в рамках цієї програми в листопаді-грудні.

Пізніше голова Національного банку Кирило Шевченко зазначив, що Україна розраховує у листопаді розпочати програму з Міжнародним валютним фондом і отримати по ній близько 20 мільярдів доларів.

У Європейському банку реконструкції та розвитку очікують, що нова програма Міжнародного валютного фонду для України буде спрямована на відновлення макрофінансової стабільності та структурні реформи в координації з процесом вступу до ЄС.

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