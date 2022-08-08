Україна минулого тижня подала офіційну пропозицію Міжнародному валютному фонду щодо започаткування нової спеціальної програми МВФ та очікує отримати допомогу в рамках цієї програми в листопаді-грудні.
Про це під час онлайн-розмови з федеральним міністром фінансів Німеччини Крістіаном Лінднером заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Урядовий портал.
"У п’ятницю лист був надісланий голові Фонду. Розраховуємо отримати відповідну допомогу від МВФ уже в листопаді-грудні цього року", - цитує Шмигаля прес-служба.
Лінднер запевнив, що Німеччина підтримує розпочаті урядом України процедури з відтермінування виплати боргів й зусилля в напрямку започаткування спеціальної програми з МВФ.
Раніше голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявляв, що програма співпраці з МВФ є безальтернативною і має розпочатися не пізніше листопада.