Офіційну пропозицію щодо започаткування нової спеціальної програми направлено Міжнародному валютному фонду минулого тижня, зазначив очільник уряду.

Україна минулого тижня подала офіційну пропозицію Міжнародному валютному фонду щодо започаткування нової спеціальної програми МВФ та очікує отримати допомогу в рамках цієї програми в листопаді-грудні.

Про це під час онлайн-розмови з федеральним міністром фінансів Німеччини Крістіаном Лінднером заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Урядовий портал.

"У п’ятницю лист був надісланий голові Фонду. Розраховуємо отримати відповідну допомогу від МВФ уже в листопаді-грудні цього року", - цитує Шмигаля прес-служба.

Лінднер запевнив, що Німеччина підтримує розпочаті урядом України процедури з відтермінування виплати боргів й зусилля в напрямку започаткування спеціальної програми з МВФ.

Раніше голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявляв, що програма співпраці з МВФ є безальтернативною і має розпочатися не пізніше листопада.

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