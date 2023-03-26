Навіть з кращими прогнозами на 2024 рік, глобальне зростання залишатиметься значно нижчим за історичний середній показник у 3,8%.

Міжнародний валютний фонд прогнозує, що 2023-й стане ще одним складним роком для світової економіки. Глобальне зростання сповільниться до рівня нижче 3 відсотків.

Про це сказала директорка-розпорядниця Фонду Крісталіна Георгієва під час виступу на China Development Forum в неділю. Текст її виступу опублікований на сайті МВФ.

"На економічну активність тиснуть наслідки пандемії, війна в Україні та посилення монетарної політики. Навіть з кращими прогнозами на 2024 рік, глобальне зростання залишатиметься значно нижчим за історичний середній показник у 3,8%", - сказала Георгієва.

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За її словами, перспективи світової економіки в середньостроковій перспективі, імовірно, залишаться слабкими.

"Невизначеність надзвичайно висока, в тому числі через ризики геоекономічної фрагментації, яка може призвести до розколу світу на конкуруючі економічні блоки - "небезпечного поділу", який зробить усіх біднішими та вразливішими", - сказала директор МВФ.

Георгієва також відзначає зростання ризиків для фінансової стабільності. Це пов'язано з підвищення відсоткових ставок більшістю центральних банків світу, що необхідних для боротьби з інфляцією. Це неминуче породжує потрясіння, про що свідчать нещодавні події в банківському секторі в деяких розвинутих економіках.

"Політики рішуче діяли у відповідь на ризики фінансової стабільності, а центральні банки розвинутих економічних систем посилили надання ліквідності в доларах США. Ці дії певною мірою зменшили напругу на ринку, але невизначеність є високою, що підкреслює необхідність бути пильними", - зазначила керівник МВФ.

При цьому вона відзначила, що в Китаї спостерігається сильне відновлення економіки, і січневий прогноз МВФ передбачає зростання ВВП на рівні 5,2% цього року. "У 2023 році на Китай припадатиме приблизно одна третина світового зростання, що дасть довгоочікуваний підйом світовій економіці", - сказала Герогієва.

При цьому вона додала, що зростання ВВП Китаю на 1% призводить до збільшення зростання в інших азійських економіках у середньому на 0,3%.

Світова економіка - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у листопаді в МВФ заявляли, що світовій економіці загрожує новий спад в рекордно короткий термін. Експерти прогнозували, що криза буде затяжною і важкою, оскільки на вирішення пов'язаних з нею проблем потрібно дуже багато часу.

У Січневому прогнозі МВФ йшлося, що в 2023 році світова економіка сповільниться, а наступного року відновиться. За історичними мірками зростання залишиться слабким, оскільки боротьба з інфляцією і війна Росії проти України стримують активність. У МВФ заявили, що ескалація війни в Україні залишається серйозною загрозою глобальній стабільності.

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