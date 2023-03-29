Від початку повномасштабного вторгнення РФ Україна отримала від Сполучених Штатів вже 15,5 млрд доларів у формі грантів.

Сьогодні, 29 березня, до державного бюджету України надійшли грантові кошти у розмірі 1 млрд 253 млн доларів.

Як повідомили в Міністерстві фінансів, кошти надані Сполученими Штатами Америки через Цільовий фонд Світового банку у рамках четвертого додаткового фінансування для проекту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE).

"Грантове фінансування буде спрямовано на забезпечення часткового відшкодування видатків держбюджету, зокрема на пенсійні виплати, підтримку окремих програм державної соціальної допомоги (допомоги для ВПО), забезпечення оплати праці працівників державних органів, співробітників ДСНС та працівників закладів вищої освіти", - йдеться в повідомленні.

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У Мінфіні зазначили, що від початку повномасштабного вторгнення РФ Україна отримала від Сполучених Штатів вже 15,5 млрд доларів у формі грантів.

Грантова допомога для України

Як повідомляв УНІАН, учора, 28 березня, українській уряд ухвалив розпорядження для отримання цьогоріч другого гранту від США у розмірі 2,5 млрд доларів, які надійдуть через проект Міжнародного банку реконструкції та розвитку, а також Міжнародної асоціації розвитку.

24 лютого група Світового банку оголосила про додаткове грантове фінансування для України на суму 2,5 мільярди доларів. Кошти надані Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) і є прямою бюджетною підтримкою України для забезпечення безперервності надання основних послуг і здійснення головних функцій уряду в умовах війни, що триває.

Відтоді, як почалась війна, Світовий банк загалом мобілізував уже 20,6 млрд доларів на підтримку України. З цієї суми 18,5 млрд доларів уже виплачено, це була допомога для понад 12 млн українців.

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