Рада МВФ продовжила дію угоди до кінця червня 2022 року.

Міжнародний валютний фонд ухвалив рішення про виділення Україні майже 700 мільйонів доларів чергового траншу в рамках програми Stand-by.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Twitter.

"Вдячний раді директорів МВФ за позитивне рішення щодо завершення перегляду програми stand-by, яке передбачає виділення траншу обсягом близько $700 млн. Ці кошти ми спрямуємо на підтримку фінансової системи й боротьбу з наслідками COVID-19. Програма МВФ буде продовжена", - відзначив він.

На сайті МВФ повідомляється, що виконавча рада завершила перший огляд у рамках програми stand-by для України та схвалила продовження дії угоди до кінця червня 2022 року.

Читайте також Для зміцнення гривні Нацбанк продав понад 100 мільйонів доларів Stand-by для України

9 червня 2020 року Рада директорів МВФ ухвалила 18-місячну програму stand-by для України з фінансуванням, еквівалентним близько 5 млрд доларів, спрямовану на допомогу в подоланні наслідків пандемії COVID-19.

12 червня Україна отримала перший транш кредиту МВФ у рамках нової програми співпраці в розмірі 2,1 млрд доларів. За планом другий транш МВФ для України має становити 500 млн спеціальних прав запозичень (СПЗ), що приблизно дорівнює 700 млн дол.

На початку 2021 року в Україні працювала місія МВФ для перегляду програми stand-by. Робота місії завершилася без ухвалення рішення про перегляд програми.

На повторній місії у жовтні цього року Міжнародний валютний фонд та Україна досягли угоди на рівні персоналу щодо першого перегляду програми фінансування stand-by.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль очікував, що в листопаді 2021 року Рада директорів Міжнародного валютного фонду прийме рішення про виділення Україні нового траншу у 700 млн доларів в рамках програми фінансування stand-by.

Автор: Людмила Жерновська