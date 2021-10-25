25 жовтня Єврокомісія виділила Україні другий транш макрофінансової допомоги в розмірі 600 млн євро.

Кабінет міністрів направить кошти другого траншу макрофінансової допомоги від Євросоюзу у розмірі 600 млн євро на фінансування видатків державного бюджету та зменшення негативних наслідків пандемії COVID-19 для економіки.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє прес-служба Кабінету міністрів.

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"Транш в 600 млн євро від ЄС - це свідчення позитивної оцінки реформ в Україні. Наша ефективна співпраця з ЄС, МВФ, Світовим банком та іншими міжнародними партнерами дозволяє реалізувати амбітні проекти та продовжити масштабну модернізацію України для зростання економіки та підтримки громадян", — сказав Шмигаль.

За його словами, для отримання макрофінансової допомоги Україна виконала взяті на себе зобов'язання в частині реалізації структурних реформ, у тому числі у сфері управління державними фінансами, належного управління і верховенства права, поліпшення бізнес-клімату тощо.

Транш від ЄС:

25 жовтня Єврокомісія виділила Україні другий транш макрофінансової допомоги у розмірі 600 млн євро.

23 липня 2020 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час візиту до Брюсселя підписав меморандум і кредитну угоду про виділення Україні макрофінансової допомоги від Європейського Союзу на суму 1,2 млрд євро.

Перший транш макрофінансової допомоги у розмірі 600 млн євро ЄС надав 9 грудня 2020 року.

З урахуванням нового траншу, непогашена сума запозичень України, згідно кількох макрофінансових програм, досягла 4,4 млрд євро.

Автор: Дмитро Шварц