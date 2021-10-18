Сторони домовилися, що програму фінансування буде подовжено, однак домовленість ще мають затвердити.

Місія Міжнародного валютного фонду та Україна досягли угоди на рівні персоналу щодо першого перегляду програми фінансування stand-by.

Про це йдеться в заяві голови місії МВФ в Україні Іванни Владкової-Голлар.

"Це зробить можливим транш обсягом у 500 мільйонів СПЗ (спеціальних прав запозичень), що становить еквівалент близько 700 мільйонів доларів США", - йдеться у повідомленні.

Крім того, сторони домовилися про подовження фінансування до кінця червня 2022 року.

Читайте такожМВФ значно погіршив прогноз для України до кінця рокуВодночас у МВФ зазначили, що як угода, так і прохання влади України щодо продовження програми ще підлягають затвердженню керівництвом Фонду та Радою виконавчих директорів МВФ.

Нагадаємо, 21 вересня місія Міжнародного валютного фонду розпочала роботу в Україні з перегляду програми stand-by.

9 червня 2020 року Рада директорів МВФ ухвалила 18-місячну програму stand-by для України з фінансуванням, еквівалентним близько $5 млрд, спрямовану на допомогу в подоланні наслідків пандемії COVID-19.

12 червня Україна отримала перший транш кредиту МВФ у рамках нової програми співпраці в розмірі $2,1 млрд. За планом другий транш МВФ для України має становити 500 млн СПЗ, що приблизно дорівнює $700 млн.

На початку 2021 року в Україні працювала місія МВФ для перегляду програми stand-by. Робота місії завершилася без ухвалення рішення про перегляд програми.

Автор: Ганна Нагорна