На цьому тижні стало відомо, що місія МВФ і Україна досягли угоди на рівні персоналу щодо першого перегляду програми фінансування stand-by.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль очікує, що в листопаді Рада директорів Міжнародного валютного фонду прийме рішення про виділення Україні нового транш у 700 млн доларів в рамках діючої програми фінансування stand-by.

Про це він заявив під час засідання уряду.

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"Ми очікуємо, що вже в листопаді рада МВФ затвердить новий транш у розмірі близько 700 млн доларів. Україна наполегливо працювала для прийняття цього рішення, і позитивні домовленості – це результати тих реформ, які впроваджуються в нашій країні", - сказав Шмигаль.

Stand-by для України:

9 червня 2020 року Рада директорів МВФ прийняла 18-місячну програму stand-by для України з фінансуванням, еквівалентним близько 5 млрд доларів, спрямовану на допомогу в подоланні наслідків пандемії COVID-19.

12 червня Україна отримала перший транш кредиту МВФ в рамках нової програми співпраці в розмірі 2,1 млрд доларів. За планом, другий транш МВФ для України повинен становити 500 млн спеціальних прав запозичень (СПЗ), що приблизно дорівнює 700 млн дол.

На початку 2021 року в Україні працювала місія МВФ для перегляду програми stand-by. Робота місії завершилася без прийняття рішення про перегляд програми.

18 жовтня 2021 року місія МВФ і Україна досягли угоди на рівні персоналу щодо першого перегляду програми фінансування stand-by.

Автор: Дмитро Шварц