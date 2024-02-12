Пройде низка зустрічей перед переглядом програми фінансування України.

Сьогодні, 12 лютого, до Києва прибула команда Міжнародного валютного фонду, щоб провести низку зустрічей з представниками влади України та іншими партнерами. Про це повідомив постійний представник МВФ в Україні Ваграм Степанян.

Після цих зустрічей 17 лютого місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочне дискусії з представниками влади України у Варшаві у контексті третього перегляду програми розширеного фінансування, що підтримується МВФ.

"Команда МВФ на чолі з Умою Рамакрішнан, заступником директора Європейського департаменту МВФ, розпочинає сьогодні у Києві зустрічі з представниками влади України та іншими партнерами. Дискусії фокусуватимуться на цілях економічної політики влади України та викликах, що стоять перед економікою України", – йдеться у заяві.

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Також зазначено, що команда МВФ також братиме 13 лютого участь в інаугураційному засіданні Керівного Комітету Фонду розвитку потенціалу України. На цій зустрічі обговорюватимуться пріоритети щодо посилення спроможностей України та підтримка з боку МВФ.

Співпраця з МВФ

У березні 2023 року МВФ схвалиі чотирирічний пакет фінансування для України на суму 15,6 мільярда доларів. До кінця 2024 року Україна отримала вже третій транш фінансування на суму близько 900 млн доларів в рамках програми Механізму розширеного фінансування (EFF).

27 грудня 2024 року уряд затвердив Національну стратегію доходів на 2024-2030 роки, чим виконав один зі структурних маяків програми співпраці з Міжнародним валютним фондом.

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