МВФ оголосив про запуск Фонду розбудови спроможностей для України.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) створив Фонд розбудови спроможностей для України.

Про це повідомив голова Національного банку Андрій Пишний у Фейсбуці, зазначивши, що фонд вже отримав від донорів $14 млн. "МВФ оголосив про запуск Фонду розбудови спроможностей для України. Він охопить потреби реалізації плану з розвитку потенціалу нашої країни, успішного здійснення реформ", - йдеться в повідомленні.

"У параграфі 8 двох останніх Меморандумів України з МВФ є така цитата: "На першій фазі наш основний фокус буде на збереженні макроекономічної, зовнішньої та фінансової стабільності для того, щоб зміцнити спроможність України на її шляху до перемоги". У цій спільній вправі важливими є кілька напрямів – міжнародна фінансова допомога, реформування української економіки, зміцнення інституційної спроможності органів влади", - наголосив Пишний.

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Він такж зазначив, що реформи в Україні та зміцнення спроможності мають відбуватися постійно, без зупинки, із залученням найкращого світового досвіду.

"МВФ вкотре підтвердив своє лідерство у процесі мобілізації фінансової допомоги для України. Наразі донори вже виділили 14 млн дол. Ціль – зібрати 65 млн дол. Я вдячний Фонду в особі Гіти Гопінат, яка відзначила наші успіхи, я вдячний урядам країн-партнерів за таку непохитну позицію, за слова "підтримуватимемо стільки, скільки знадобиться", - додав Пишний.

Війна в Україні та МВФ

У травні 2023 року Місія МВФ розпочала перший перегляд програми з Україною. Повідомлялося, що головною метою місії буде оцінка прогресу у виконанні політичних зобов'язань та умов програми з боку української влади.

10 жовтня 2023 року МВФ покращив прогноз зростання економіки України. Новий прогноз передбачає зростання економіки України на 2% цьогоріч та на 3,2% наступного року.

В уряді розповіли, скільки планують отримати від МВФ у 2024 році. Всього на покриття дефіциту держбюджету Україні у наступному році треба 42 млрд доларів.

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