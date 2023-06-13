Лідерами з чистого відтоку мільйонерів стали Китай, Росія та Індія.

Консалтингова компанія Henley & Partners і New World Health представили чергову доповідь про міграцію доларових мільйонерів.

Згідно з оприлюдненою доповіддю, за підсумками 2022 року Росію залишили 8,5 тисяч мільйонерів. Лідерами по чистому відтоку мільйонерів стали Китай (10 800), Росія (8 500), Індія (7 500), Гонконг (2400), Бразилія (1800), Великобританія (1600), Мексика (800), Південна Корея (400) та Південна Африка (400).

Одночасно ОАЕ (5200), Австралія (3800), Сінгапур (2900), Швейцарія (2200), США (1500), Португалія (1400), Канада (1200), Ізраїль (1100), Греція (1000) і Нова Зеландія (800) прийняли найбільшу кількість мільйонерів з усього світу відповідно.

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Очікується, що Китай продовжить очолювати список по чистому відтоку – 13 500 доларових мільйонерів залишать країну. Ендрю Амойлз, керівник відділу досліджень New World Wealth, зазначає, що загальне зростання багатства в Китаї сповільнилося в останні роки, а це може означати, що відтік капіталу може бути більш руйнівним, ніж зазвичай.

Індія може втратити 6500 мільйонерів, при цьому цю тенденцію не можна назвати "загрозою", оскільки "країна продовжує народжувати більше мільйонерів, ніж втрачати". Великобританія (3200) та Росія (3000) посідають третє та четверте місце відповідно, Бразилія (1200), Гонконг (1000), Південна Корея (800), Мексика (700), Південна Африка (500) та Японія (300).

Henley & Partners

Міжнародна компанія, яка виступає в якості радника урядів різних країн при розробці та впровадженні програм громадянства або посвідки на проживання через інвестиції.

Війна в Україні та російські олігархи

Відразу ж після вторгнення РФ в Україну російські олігархи почали масово розпродавати свої літаки. У березні 2022 року повідомлялося, про шість мільярдерів і мільйонерів, які виставили приватні повітряні судна на продаж.

Найбагатші росіяни втратили 47 млрд доларів протягом 2022 року, і на кінець року втрати наблизилися до 100 млрд дол.

У квітні 2023 року Ньй-Йорк знову очолив рейтинг міст світу з найбільшою кількістю мільйонерів

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