Найбагатші росіяни втратили 47 млрд доларів протягом 2022 року, і на кінець року втрати наблизилися до 100 млрд дол.

Повномасштабне російське вторгнення в Україну з першого дня війни скорочує активи російських олігархів.

Як повідомляє Bloomberg, найбагатші люди Росії 24 лютого, в день повномасштабного вторгнення РФ в Україну, в сукупності втратили 46,6 млрд доларів.

Як йдеться в матеріалі, накладені санкції сприяли тому, що їх активи виявилися заблокованими в країнах Заходу, суперяхти - під арештами, а Лондонський ринок ультра-розкішної нерухомості готується до уповільнення. Найбагатші росіяни втратили додаткові 47 млрд доларів протягом 2022 року, і на кінець року втрати наблизилися до 100 млрд дол.

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Війна в Україні та крах російської економіки:

Після вторгнення Росії в Україну агентство S&P знизило кредитний рейтинг РФ з ВВ+ до ССС-. 8 березня 2022 року S&P знизило кредитні рейтинги 52 російських компаній. Росія допустила дефолт за своїм зовнішнім боргом, оскільки запропонувала власникам облігацій виплати в рублях, а не в доларах.

23 квітня 2022 року були названі терміни повного дефолту Росія. 27 червня 2022 року вперше за сто років Росія оголосила дефолт по суверенному боргу.

30 червня почалося стрімке падіння акцій "Газпрому". Того ж дня слідом за "Газпромом" почалося падіння акцій найбільших російських компаній. Війна в Україні лише за один квартал відкинула економіку Росії на чотири роки. Вторгнення стало причиною одного з найтриваліших спадів в історії РФ.

24 серпня Reuters повідомив про те, що Росії вдалося уникнути економічної кризи через ціни на нафту.

Станом на 31 серпня 80% росіян залишилися без заощаджень.

29 вересня в The Insider вийшов матеріал про те, що Росія на межі повного вичерпання фінансових резервів.

За підсумками вересня доходи Росії від експорту нафти скоротилися до $15,3 млрд, що є найнижчим показником цього року, на тлі падіння експорту нафти і цін на неї.

5 грудня 2022 року нафтові санкції ЄС проти Росії вступили в силу.

19 грудня 2022 року російські акції показали найбільше в світі річне падіння.

21 грудня 2022 року в "Роскосмосі" визнали рекордні збитки.

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