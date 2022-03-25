Відомо щонайменше про шість мільярдерів і мільйонерів, які виставили приватні повітряні судна на продаж.

Російські мільярдери та мільйонери почали позбуватися приватних літаків.

Так, на продаж свої повітряні судна вже виставили Володимир Потанін, Юрій Шефлер, Рустем Терегулов, Олександр Свєтаков, Аркадій Волож і Едуард Берман, повідомляє "Українська правда" із посиланням на джерело в авіаційній сфері.

Зазначається, що інформацію про продаж GULFSTREAM G650 наближеного до Володимира Путіна мільярдера Володимира Потаніна можна знайти на сайті оператора борту і ресурсах з продажу літаків. Ціна борту 2017 - близько 60 млн доларів. На тому ж сайті оприлюднено дані про продаж GULFSTREAM G650 Юрія Шефлера і BOEING 737-700 Рустема Терегулова.

Інші бізнесмени, за інформацією видання, продають свої судна непублічно: Bombardier Global 6000 Аркадія Воложа, Gulfstream G650 Олександра Свєтакова і Bombardier Global 6000 Едуарда Бермана.

Санкції проти Росії: що відомо

Як повідомляв УНІАН, після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну країни світу почали вводити економічні санкції проти Росії, її політиків і олігархів. Крім того, чимало компаній призупиняють роботу або йдуть з російського ринку.

Російські олігархи незадоволені таким станом речей. Зокрема, УНІАН писав про підсанкційного банкіра Петра Авена, який заявив, що його бізнес повністю зруйновано. Мільярдер поскаржився: санкції настільки вплинули на його життя, що незабаром він не зможе навіть найняти водія, а сам керувати машиною не вміє.

Раніше, 15 березня, Європейське агентство з безпеки польотів (European Union Aviation Safety Agency, EASA) призупинило сертифікати придатності літаків усіх авіакомпаній РФ через санкції проти Росії. Також було анульовано сертифікати для навчальних центрів, авіації МНС Росії та сервісних компаній, що виконують техобслуговування повітряних суден.

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