Китайські та американські міста опинилися в лідерах рейтингу, єдине європейське місто в топ-10 – Лондон.

Нью-Йорк, як і роком раніше, очолив рейтинг міст світу з найбільшою кількістю проживаючих в них мільйонерів.

Як свідчать дані свіжого звіту "Найбагатші міста світу 2023" від Henley & Partners і New World Wealth, китайські та американські міста опинилися в лідерах рейтингу, єдине європейське місто в топ-10 – Лондон.

Зокрема, в місті-лідері рейтингу Нью-Йорку (США) на даний момент проживає 340 тисяч мільйонерів. Токіо (Японія), який очолював список 10 років тому, займає друге місце з 290,3 тисячами мільйонерів, а Сан-Франциско (США) – третє з 285 тисячами мільйонерів. Четверте місце посів Лондон (Велика Британія) з 258 тисячами заможних резидентів, а п'яте – Сінгапур з 240,1 тисячами мільйонерів.

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Якщо перша п'ятірка лідерів не змінилася в порівнянні з минулим роком, то в другій п'ятірці відбулися певні ротації. Так, Лос-Анджелес (США) зберіг шосте місце (205,4 тисяч мільйонерів), а ось Чикаго та Х'юстон (обидва в США) випали з першої десятки. Зате в першу десятку повернувся Гонконг, зайнявши сьоме місце (129,5 тисяч мільйонерів). На восьмому і дев'ятому місцях, як і роком раніше, розташувалися китайські Пекін (128,2 тисяч багатіїв) і Шанхай (127,2 тисяч мільйонерів).

Замкнув десятку Сідней (Австралія), який є новачком топ-10 (126,9 тисяч мільйонерів). Як відзначають аналітики, в Сіднеї, де розташовані одні з найдорожчих передмість світу, за останні 20 років спостерігався особливо сильний приплив заможних людей, і, за прогнозами, до 2040 року місто увійде в п'ятірку найбагатших міст світу.

Як повідомляв УНІАН, раніше Нью-Йорк і Сінгапур очолили рейтинг міст світу з найвищою вартістю життя за підсумками 2022 року.

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