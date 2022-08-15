Регулятор також посилив вимоги до небанківських фінансових установ та операторів поштового зв'язку.

Національний банк попередив валютні обмінники про проведення позапланових виїзних перевірок.

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

"Національний банк попередив, що буде продовжувати здійснювати посилений нагляд за цим сегментом ринку фінансових послуг, у тому числі шляхом проведення позапланових виїзних перевірок", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що Нацбанк посилив вимоги до небанківських фінансових установ та операторів поштового зв'язку, що здійснюють торгівлю валютними цінностями в готівковій формі (обмін валют).

Війна і посилення вимог до обмінників:

29 липня 2022 року Нацбанк заборонив обмінникам розміщувати дані про курси валют на вулицях.

Інформація про встановлені курси купівлі та продажу іноземних валют має надаватися населенню в стандартизованому вигляді в чітко визначеному форматі - копії наказу (розпорядження) про встановлення курсів купівлі та продажу іноземних валют. Ця інформація буде розміщуватися виключно в касах установ та їх структурних підрозділів

2 серпня 2022 року перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова заявила про те, що необхідність посилення вимог до обмінників, в тому числі заборона розміщення курсів валют на вуличних табло, викликана їх спекуляціями щодо обмінного курсу.

За словами Рожкової, перевірки показали, що часто небанківські фінансові установи здійснюють фактичний продаж валют за курсом, який відрізняється від розміщеного на табло.

11 серпня 2022 року в парламенті заявили, що планують зобов'язати обмінники платити податок на прибуток авансом.

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