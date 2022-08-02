Після збільшення банками пропозиції готівкової валюти небанківські фінустанови почали дуже швидко підвищувати курс з незрозумілих причин.

Необхідність посилення вимог до обмінників, у тому числі заборона розміщення курсів валют на вуличних табло, викликана їхніми спекуляціями щодо обмінного курсу.

Про це повідомила перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова в ефірі телемарафону.

"Треба розглядати не виключно питання цінників в небанківських фінансових установах, а цілий комплекс заходів, які Нацбанк здійснив останнім часом на готівковому валютному ринку. По-перше, для того, аби забезпечити пропозицію валюти на готівковому валютному ринку, ми послабили ряд вимог до банківських установ, дозволили їм продавати валюти більше і таким чином переслідували ціль вгамування попиту і збалансування курсів на готівковому валютному ринку", - сказала Рожкова.

Якщо говорити про небанківські фінансові установи - обмінні пункти, то, за її словами, до них також у рішенні регулятора передбачено цілий ряд заходів, які посилюють регулювання саме небанківських фінустанов.

"Так історично склалося, що небанки мали більш спокійне життя порівняно з банками … і часто-густо використовували цю можливість більш слабкого регулювання для здійснення своїх спекулятивних операцій. Тому, по-перше, ми посилили вимоги до приміщень, де здійснюється обмін валют в небанківських фінансових установах, до самого процесу здійснення обміну валют, а саме - обов'язкове використання РРО, обов'язковий відеозапис", - сказала перша заступниця голови НБУ.

Що стосується зокрема курсів на табло, то, за словами Рожкової, перевірки засвідчили, що часто небанківські фінансові установи здійснюють фактичний продаж валют за курсом, який відрізняється від розміщеного на табло.

"Мало того, що це маніпулювання - як тільки банки збільшили обсяги пропозиції готівкової валюти, небанківські фінустанови почали дуже швидко підвищувати курс взагалі незрозуміло чому. Тому ми прийняли таке рішення, я розумію, що воно не є популярним… але ми вважаємо, що війна – це не час для спекуляцій, не час для розкручування і нагнітання ситуації на готівковому валютному ринку", - наголосила Рожкова.

Вона висловила сподівання, що готівковий валютний ринок скоро врівноважиться, а також, що зростатимуть ставки за депозитами і ОВДП.

"Ми все ж таки сподіваємося, що банки продовжать підвищення ставок за депозитами, що все ж таки Міністерство фінансів продовжить підвищення ставок за ОВДП, і це дасть можливість людям використовувати інші шляхи збереження своїх гривневих заощаджень", - додала Рожкова.

Як повідомляв УНІАН, 21 липня Національний банк підвищив офіційний курс гривні на 25% – до 36,57 грн/дол.

Таке рішення обумовлене тим, що для золотовалютних резервів України дуже дорого коштувало стримування офіційного курсу на рівні 29,25.

Пізніше у Національному банку розповіли, як зміна офіційного обмінного курсу вплине на інфляцію та ціни на пальне.

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