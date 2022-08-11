Надходження до держбюджету можуть скласти близько мільярда гривень за рік.

У Верховній Раді планують ввести авансову сплату податку на прибуток для небанківських обмінників у розмірі трьох мінімальних зарплат - зараз це 19,5 тисячі гривень.

Про це повідомив голова комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у своєму Telegram.

"У разі підтримки законопроекту парламентом бюджет щомісяця отримуватиме фіксовану суму в розмірі 3 мінімальних зарплат за кожен пункт обміну. Надходження складуть близько мільярда гривень за рік", - йдеться в повідомленні.

Війна і посилення вимог до обмінників:

29 липня 2022 року Нацбанк заборонив обмінникам розміщувати дані про курси валют на вулицях.

Інформація про встановлені курси купівлі та продажу іноземних валют має надаватися населенню в стандартизованому вигляді в чітко визначеному форматі - копії наказу (розпорядження) про встановлення курсів купівлі та продажу іноземних валют. Ця інформація буде розміщуватися виключно в касах установ та їх структурних підрозділів

2 серпня 2022 року перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова заявила про те, що необхідність посилення вимог до обмінників, в тому числі заборона розміщення курсів валют на вуличних табло, викликана їх спекуляціями щодо обмінного курсу.

За словами Рожкової, перевірки показали, що часто небанківські фінансові установи здійснюють фактичний продаж валют за курсом, який відрізняється від розміщеного на табло.

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