Ціни зростали, зокрема, через гірші, ніж очікувалося, врожаї різних сільськогосподарських культур.

Інфляція в Україні пришвидшилася, і ціновий тиск зберігатиметься в наступні місяці, проте навесні 2025 року зростання цін почне сповільнюватися. Про це під час брифінгу повідомив голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний.

"У вересні інфляція пришвидшилася до 8,6% у річному вимірі й, за оцінками НБУ, надалі зростала в жовтні. Посилення цінового тиску в другому півріччі 2024 року було очікуваним та передбачалося попередніми прогнозами НБУ. Водночас зростання показників як споживчої, так і базової інфляції виявилося вищим, ніж прогнозувалося", - сказав він.

За словами Пишного, вагомий внесок у таку динаміку мало подорожчання продовольчих товарів унаслідок гірших, ніж очікувалося, урожаїв різних сільськогосподарських культур і пов’язаного з цим зростання вартості сировини для харчової промисловості:

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"Пришвидшення інфляції також зумовлювалося подальшим збільшенням виробничих витрат, у тому числі на електроенергію й оплату праці, та курсовими ефектами внаслідок послаблення гривні в попередні періоди".

Пишний додав, що ціновий тиск зберігатиметься в наступні місяці через подальший вплив чинників з боку пропозиції продовольчих товарів, розширення бюджетних видатків, високі темпи зростання заробітних плат і збільшення енергодефіциту під час опалювального сезону. Проте навесні 2025 року інфляція почне знижуватися.

"Сповільненню темпів зростання цін наступного року сприятимуть зважена монетарна політика НБУ, послаблення зовнішнього цінового тиску, поліпшення ситуації в енергосекторі й збільшення врожаїв. Прогноз НБУ передбачає зниження інфляції до 6,9% наприкінці 2025 року та її приведення до цілі 5% у 2026 році", - сказав голова НБУ.

Ціни в Україні – що нового

Як писав УНІАН, в Україні майже всі овочі продовжують дорожчати. На зростання цін впливають низка факторів - від поганого врожаю через несприятливі погодні умови до якості овочів.

Аналітики EastFruit повідомляли, що в Україні цибуля дорожчає і не планує дешевшати. Українські фермери підвищують відпускні ціни, бо пропозиція скоротилася, а от попит залишається на високому рівні.

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