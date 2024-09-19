На зростання інфляції впливатимуть, зокрема, збільшення витрат бізнесу та підвищення акцизів.

В найближчі місяці інфляція помірно зростатиме через низку факторів, проте в наступному році зростання цін почне уповільнюватися. Про це розповів голова Нацбанку Андрій Пишний під час брифінгу.

"Інфляція помірно зростатиме в найближчі місяці через розширення сукупного попиту внаслідок бюджетних видатків, збільшення витрат бізнесу на оплату праці та електроенергію, підвищення акцизів. Однак виважена монетарна політика НБУ та зменшення зовнішнього цінового тиску сприятимуть поступовому сповільненню інфляції та її поверненню до цілі 5% упродовж наступних років", - сказав він.

Так, правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 13%. Зазначається, що це рішення сприятиме поступовому поверненню інфляції до цілі 5% у наступні роки та підтримає стійкість валютного ринку.

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Пишний також додав, що для досягнення цілі НБУ, зокрема, підтримуватиме контрольовану ситуацію на валютному ринку.

Він зазначив, що у серпні споживча інфляція зросла до 7,5% у річному вимірі, що було близьким до липневого прогнозу НБУ. За словами Пишного, зростання споживчих цін зумовлювалося впливом гірших цьогорічних врожаїв, збільшенням витрат бізнесу на продовольчу сировину, енергію й оплату праці, а також ефектами від послаблення обмінного курсу гривні в попередні місяці.

Інфляція в Україні - останні новини

За даними Держстату, інфляція на споживчому ринку в серпні, порівняно з серпнем минулого року, прискорилася до 7,5% (після 5,4% в річному вимірі в липні). Порівняно з липнем, інфляція в серпні становила 0,6%, з початку року – 4,9%. Найбільше в серпні (на 7,1% та 5,2%) подорожчали яйця та овочі. Водночас на 7,4% знизилися ціни на фрукти.

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