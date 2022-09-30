Національний банк збільшив з 50 тис.грн до 100 тис. грн (в еквіваленті) щомісячний ліміт на купівлю громадянами безготівкової іноземної валюти з подальшим розміщенням на безвідкличний депозит від трьох місяців.
Про це повідомляється на офіційному сайті Нацбанку.
"Такі зміни дозволять додатково переорієнтувати попит населення з готівкової іноземної валюти на безготівкову, адже операції з продажу безготівкової валюти банками здійснюються за курсом, ближчим до офіційного, ніж з продажу готівкової, що є більш зручними та безпечними", - йдеться у повідомленні.
Курс під час війни:
Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за якими уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам, - раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.
Національний банк 21 липня дозволив банкам продавати громадянам безготівкову іноземну валюту за умови внесення цих коштів на строковий депозит.
Кількість банків, які пропонують таку послугу, поступово збільшується. Зокрема, протягом серпня-вересня таку можливість забезпечили кілька банків з найбільшою кількістю клієнтів.
Крім того Нацбанк 21 липня послабив офіційний курс гривні на 25% - до 36,57 грн/дол.
В уряді прогнозують, що у 2023 році курс долара досягне 50 гривень, а індекс споживчих цін складе 30,6%.
За вказаним прогнозом, на початку наступного року курс долара становитиме 42 гривні, а в кінці – гривня девальвує до 50. Крім того, очікується, що ціни у 2023 році продовжать стрімко зростати. У макропрогнозі закладена інфляція в 30,6% (станом на Червень вона становила 22,2%).
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