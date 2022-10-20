Новий інструмент розроблявся у співпраці з банками.

Національний банк з 21 жовтня дозволив купувати долари США за офіційним курсом без обмежень за сумою з подальшим їх розміщенням на депозит у банку від 6 місяців.

Як повідомляється на офіційній сторінці НБУ в Telegram, обов'язковою умовою також є обов'язковий зворотний продаж купленої валюти після закінчення терміну депозиту також за офіційним курсом, який буде на той момент.

"Відсоткова ставка за депозитом буде встановлюватися відповідно до політики банків, термін депозиту - від шести місяців з можливістю пролонгації, але без права дострокового розірвання. Як купівля, так і продаж валюти буде здійснюватися за офіційним курсом Національного банку, який буде діяти в день проведення кожної з операцій", - йдеться в повідомленні.

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Тобто громадянин зможе вкласти певну суму зараз на депозит у доларах США за курсом 36,57 грн/дол. США і через шість місяців отримати суму в гривнях, яка буде відповідати курсу НБУ на дату закінчення депозиту.

"Такий інструмент поповнить лінійку альтернативних інструментів купівлі готівкової іноземної валюти, а значить сприятиме зниженню попиту на неї. Це дасть можливість зменшити тиск на курс на готівковому валютному ринку, який визначається співвідношенням попиту і пропозиції", - йдеться в повідомленні.

Введення валютного депозиту не зробить негативного впливу на міжнародні резерви, враховуючи, що цей продукт передбачає зворотний продаж іноземної валюти.

Новий інструмент розроблявся у співпраці з банками, і окремі банки введуть його найближчим часом.

Курс під час війни:

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну був плаваючий курс гривні.

Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за якими уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам, - раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

Національний банк України 21 липня послабив офіційний курс гривні на 25% - до 36,57 грн/дол.

У проект державного бюджету на наступний рік Кабмін заклав середній курс гривні 42,2 грн/дол., а наприкінці 2023 року чиновники прогнозують його на рівні 50 грн/дол.

В уряді прогнозують, що у 2023 році курс долара досягне 50 гривень, а індекс споживчих цін складе 30,6%. За вказаним прогнозом, на початку наступного року курс долара становитиме 42 гривні, а в кінці – гривня девальвує до 50.

6 жовтня заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук заявив, що регулятор може повернутися до плаваючого валютного курсу за умови збалансування стану валютного ринку.

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