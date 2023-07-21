Після закінчення дії воєнного стану банк планують продати

Перехід "Сенс Банку" в державну власність ніяким чином не впливатиме на виконання банком своїх зобов’язань перед вкладниками та клієнтами.

Про це під час засідання уряду заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. "Націоналізація не вплине на виконання банком своїх зобов’язань перед вкладниками та клієнтами", - наголосив він.

Також Шмигаль прокоментував саме рішення, ухвалене урядом, яке визначатиме участь держави у процедурі виведення цього банку з ринку.

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"Держава набуде права власності на акції банку в повному обсязі, Міністерство фінансів буде обрано органом управління корпоративними правами та акціями банку. Це дозволить у найкоротші терміни призначити нове керівництво фінансової установи", - сказав прем’єр.

Також він наголосив, що це рішення покликане забезпечити стабільність української банківської системи та захист інтересів вкладників, адже власниками опосередкованої істотної частки фінансової установи були підсанкційні особи.

Як додали в Міністерстві фінансів України, після закінчення дії воєнного стану Мінфін здійснить залучення інвесторів для продажу "Сенс Банку".

Процедуру націоналізації банку, у тому числі, призначення нового керівництва буде забезпечено у найкоротші терміни для його безперебійної роботи.

Участь держави у виведенні з ринку системно важливого банку є необхідним кроком задля збереження стабільності банківської системи та ефективним методом захисту вкладників та інших кредиторів банку, у разі застосування до власників істотної участі у банку санкцій.

Націоналізація "Сенс Банку"

20 липня Національний банк України ухвалив рішення щодо виведення з ринку "Сенс Банку" - колишнього "Альфа-Банк", а також звернувся до уряду щодо його націоналізації.

21 липня 2023 року виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб запровадила в "Сенс Банку" тимчасову адміністрацію.

Уряд погодився купити "Сенс Банк" за 1 гривню.

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