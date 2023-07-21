Уряд ухвалив рішення купити банк за 1 гривню.

Кабінет міністрів ухвалив рішення про націоналізацію виведеного з ринку "Сенс Банку".

Уряд постановив, що держава в особі Міністерства фінансів придбає банк за 1 гривню, повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Депутат також опублікував відповідну постанову уряду.

"Уряд ухвалив рішення купити банк за 1 гривню. "Сенс" стає державним банком. Орган управління Мінфін", - написав він у Telegram.

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Націоналізація фінустанови

29 травня 2023 року Верховна Рада ухвалила законопроект № 9107−1, який дає змогу НБУ націоналізувати банки підсанкційних власників.

20 липня 2023 року Національний банк України ухвалив рішення про виведення з ринку "Сенс Банку" - колишній "Альфа-Банк" і звернувся до уряду щодо його націоналізації.

В Нацбанку зазначили, що через зв’язок власників опосередкованої істотної участі в "Сенс Банку" Фрідмана та Авена з режимом країни-агресора до них були застосовані санкції в Європейському Союзі, Великобританії, Канаді, Швейцарії, Австралії, Новій Зеландії, які передбачають блокування активів. Також указом президента України до Фрідмана, Авена та Косогова застосовані персональні санкції, зокрема, у формі блокування активів.

21 липня 2023 року відповідно до рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, в "Сенс Банку" було запроваджено тимчасову адміністрацію. При цьому сервіси банку для фізичних осіб працюють у звичайному режимі.

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