Станом на 11:04 за Києвом нафта марки Brent коштувала 77,36 долара за барель.

У понеділок, 29 травня, зафіксовано зростання ціни на нафту. Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 66 центів, або на 0,9%, до 77,61 долара за барель до 02:47 за Гринвічем.

Як повідомляє Reuters, американська нафта марки West Texas Intermediate коштувала 73,42 долара за барель, що на 75 центів, або на 1%, вище.

Станом на 11:04 за Києвом нафта марки Brent коштувала 77,36 долара за барель.

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Ціни на нафту виросли після того, як в США досягли угоди про стелю держборгу, що, ймовірно, дозволить уникнути дефолту в найбільшій економіці світу і споживача нафти, хоча побоювання щодо подальшого підвищення ставок обмежили зростання.

Ціни на нафту та ризик дефолту в США

15 травня 2023 року очікуваний дефолт у США змінив ціни на нафту. Ф'ючерси на нафта марки Brent подешевшали на 26 центів, або на 0,35%, до 73,91 долара за барель до 06:38 за Гринвічем.

Повідомлялося, що світові поставки нафти можуть скоротитися в другому півріччі, оскільки група ОПЕК+ проводить додаткові скорочення видобутку, що зменшує пропозицію сірчистої сирої нафти.

Станом на 22 травня розмови про держборг США змінили ціну на нафту.

28 травня 2023 року в США зробили крок до підвищення ліміту держборгу і уникнення дефолту.

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