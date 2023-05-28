Збільшення стелі боргу має бути завершено до 5 червня, щоб уникнути історичного дефолту США.

Білий дім і учасники переговорів від Республіканської партії досягли попередньої угоди ввечері в суботу, щоб підвищити стелю боргу США і запобігти дефолту, який загрожував потрясіннями в глобальній економіці.

Президент Джо Байден і спікер Палати представників Кевін Маккарті, які уклали угоду під час 90-хвилинної телефонної розмови, тепер повинні забезпечити основу для остаточного законодавчого ухвалення, попри заперечення прихильників жорсткої лінії з обох партій. Про це пише Bloomberg.

Маккарті сказав, що він знову поговорить із Байденом у неділю та винесе законопроект на голосування в середу.

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"У нас ще багато роботи, але я вважаю, що це принципова угода, яка гідна американського народу", - сказав Маккарті журналістам у Капітолії.

Права на помилку мало, оскільки міністр фінансів Джанет Єллен попереджає, що збільшення стелі боргу має бути завершено до 5 червня, щоб уникнути історичного дефолту, який призведе до стрімкого зростання вартості позик.

Угода, досягнута після тижнів запеклих дискусій, включає дворічну угоду про асигнування, згідно з якою витрати, не пов’язані з обороною, залишаються приблизно незмінними на нинішніх рівнях, розповіла Bloomberg особа, знайома з угодою, на умовах анонімності.

Вона також призупиняє дію боргового ліміту до січня 2025 року - після наступних президентських виборів. Деякі люди, знайомі зі структурою, сказали, що вона почне діяти 1 січня, тоді як інші сказали, що точна дата може залежати від тексту законопроекту, який все ще обробляється.

"У будь-якому випадку це створює сценарій у 2025 році, подібний до цьогорічного, коли Міністерство фінансів у січні почало вживати надзвичайних заходів, щоб запобігти дефолту. Економісти кажуть, що навіть короткий дефолт може призвести до різкого падіння ринку та втрати сотень тисяч робочих місць", - пише Bloomberg.

"Угода є компромісом, а це означає, що не кожен отримує те, що хоче", - сказав Байден у заяві.

Дефолт США - новини

Як повідомляв УНІАН, станом на середину квітня 2023 року вперше за 12 років ризики, що США не заплатять за боргами зросли до максимуму.

У травні агентство Fitch Ratings визначило довгостроковий рейтинг дефолту США в іноземній валюті на рівні "ААА", але з прогнозом "негативний". Fitch може знизити суверенний рейтинг до обмеженого дефолту (RD), якщо Конгрес не підвищить або не призупинить ліміт державного боргу.

Міністр фінансів Джанет Йеллен 16 травня заявляла, що в США можуть закінчитися гроші для оплати своїх рахунків до 1 червня, якщо Конгрес не підніме або не призупинить ліміт боргу. Але 27 травня Мінфін США посунув крайній термін для підвищення ліміту державного боргу на 5 червня.

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