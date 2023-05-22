Станом на 14:36 за Києвом нафта марки Brent коштувала 75,73 долара за барель.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 73 центи, або на 0,97%, до 74,85 долара за барель до 06:34 за Гринвічем.

Як повідомляє Reuters, американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) з поставкою в липні, яка більш активно торгується, подешевшала на 73 центи, або на 1,02%, до 70,96 долара.

Червневий контракт WTI подешевшав на 87 центів до 70,68 долара за барель. Станом на 14:36 за Києвом нафта марки Brent коштувала 75,73 долара за барель.

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Ціни на нафту впали, оскільки обережність навколо переговорів щодо стелі держборгу США і побоювання щодо відновлення попиту в Китаї нівелювали підтримку від зниження поставок з Канади і виробників ОПЕК+.

"Я очікую значної волатильності в найближчі дні і відскоку цін на нафту вгору, як тільки буде досягнуто згоди щодо підвищення стелі держборгу. Але простір для зростання цін на нафту після цього буде обмеженим, оскільки інші економічні фактори знову вийдуть на перший план", - сказала засновниця аналітичної компанії Vanda Insights, що займається аналізом нафтового ринку, Вандана Харі.

Вплив економіки США на вартість нафти

За підсумками першого кварталу 2023 року зростання економіки США сповільнився в річному численні. ВВС з посиланням на офіційні дані американського міністерства торгівлі опублікувало прогноз, згідно з яким в 2023 році економіка США увійде в рецесію, на що вказує уповільнення активності на ринку праці і явний спад економічного зростання.

15 травня 2023 року очікуваний дефолт у США змінив ціни на нафту. Ф'ючерси на нафта марки Brent подешевшали на 26 центів, або на 0,35%, до 73,91 долара за барель до 06:38 за Гринвічем.

Повідомлялося, що світові поставки нафти можуть скоротитися в другому півріччі, оскільки група ОПЕК+ проводить додаткові скорочення видобутку, що зменшує пропозицію сірчистої сирої нафти.

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