77% інвесторів погодилися відстрочити виплати на два роки.

На сьомому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну НАК "Нафтогаз України" успішно провів переговори з власниками єврооблігацій, термін погашення яких настає в липні 2024 року.

Про це повідомили в НАК "Нафтогаз України".

77% інвесторів погодилися відстрочити виплати на два роки. За ще двома випусками отримано відмову.

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Таким чином компанія може сплатити тіло боргу в розмірі 600 млн євро не у 2024-му, а у 2026 році, а відсотки по ньому почне платити у 2024-му.

Сума відсотків, відстрочена протягом 2022-2024 років, становить 90 млн євро (45 млн євро на рік, які повинні сплачуватися в липні кожного року).

"Найближчим часом "Нафтогаз" звернеться до Кабінету vіністрів з пропозицією виробити спільну позицію щодо подальших дій з реструктуризації єврооблігацій компанії", — зазначили в компанії.

При цьому власники єврооблігацій, термін погашення яких настає в листопаді 2026 року ($500 млн), на повторних зборах не підтримали нову пропозицію про зміни в умовах боргових зобов'язань національної компанії.

Ситуація з боргами:

26 липня "Нафтогаз" не здійснив необхідні виплати за єврооблігаціями, таким чином, стався дефолт за єврооблігаціями компанії.

2 серпня 2022 року "Нафтогаз" знову просив кредиторів про відстрочення сплати боргу.

НАК "Нафтогаз України" розпочало процедуру запиту до власників єврооблігацій щодо внесення змін до умов його відповідних боргових зобов'язань. Власникам єврооблігацій пропонувалося узгодити певні зміни умов таких цінних паперів, у тому числі відстрочення термінів сплати тіла і відсотків на період двох років, що в цілому є подібними Умовами до умов пропозиції, яку зробила Україна щодо державних єврооблігацій.

17 серпня 2022 року інвестори, які є власниками євробондів з терміном погашення в липні 2022 року ($335 млн), також відхилили пропозицію "Нафтогазу" щодо відстрочення виплат.

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