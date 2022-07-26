Посадові особи "Нафтогазу" не отримали дозволу виконати зобов’язання перед власниками євроблігацій.

Уряд пішов на дефолт за єврооблігаціями НАК "Нафтогаз України". 26 липня сплив термін виплат власникам єврооблігацій "Нафтогазу".

Про це йдеться у заяві компанії.

Кабмін розпорядженням зобов’язав посадових осіб компанії вчиняти будь-які дії щодо єврооблігацій тільки після окремого погодження уряду.

На виконання рішення уряду, керівництво Нафтогазу завчасно звернулося до Кабміну за погодженням, заявили в компанії. В НАК повідомили, що на її рахунках є достатньо коштів для виплат за єврооблігаціями. Також в компанії заявили, що описали "ризики й негативні наслідки для "Нафтогазу" та країни у випадку "жорсткого дефолту" за єврооблігаціями компанії".

Посадові особи "Нафтогазу" не отримали дозволу виконати зобов’язання перед власниками євроблігацій щодо здійснення необхідних платежів для сплати основної суми і відсотків (щодо випуску 2022) та відсотків (щодо випуску 2024 року).

"Таким чином уряд пішов на дефолт за єврооблігаціями НАК "Нафтогаз України". Оскільки невиконання зобов’язань за єврооблігаціями практично позбавило Нафтогаз доступу до міжнародного ринку капіталу, Кабмін своєю забороною на їх виплату фактично взяв на себе повну відповідальність за залучення коштів, необхідних для імпорту природного газу для проходження опалювального сезону 2022/2023", – йдеться у заяві.

Раніше повідомлялося, що "Нафтогаз України" просить власників євробондів перенести на два роки виплати купонів та погашення $350 млн боргу з відсотками.

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