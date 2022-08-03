У разі схвалення кредиторами відтермінування виплат за єврооблігаціями, вивільнені кошти будуть направлені на закупівлю газу до опалювального сезону.

НАК "Нафтогаз" надіслав запит до держателів єврооблігацій щодо відтермінування виплат за ними на два роки подібно до умов реструктуризації суверенного зовнішнього боргу України.

Про це повідомила пресслужба Кабміну.

"Після оголошення Україною 20 липня про запуск операцій з управління з державним боргом та прийняття розпорядження Кабінету Міністрів № 670 від 1 серпня 2022 року, 2 серпня 2022 року, НАК "Нафтогаз України" розпочало процедуру запиту до держателів єврооблігацій щодо внесення змін в умови його відповідних боргових зобов’язань. Держателям єврооблігацій пропонується погодити певні зміни до умов таких цінних паперів, в тому числі відстрочення строків сплати тіла та відсотків на період двох років, що в цілому є подібними умовами до умов пропозиції, яку зробила Україна щодо державних єврооблігацій", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, у разі схвалення кредиторами відтермінування виплат за єврооблігаціями, вивільнені кошти будуть направлені на закупівлю газу до опалювального сезону.

"У разі схвалення, ці правочини з борговими зобов’язаннями за єврооблігаціями "Нафтогазу" сприятимуть подальшому збереженню валютної ліквідності в країні, дозволяючи "Нафтогазу" зосередити свої наявні фінансові ресурси на стратегічних пріоритетах, таких як придбання достатнього обсягу природного газу для забезпечення очікуваних потреб протягом опалювального сезону 2022/23 років...Кабінет Міністрів закликає інвесторів підтримати пропозиції операцій з управління боргом "Нафтогазу", які є частиною проактивного управління Україною своїми борговими зобов’язаннями, а також борговими зобов’язаннями важливих державних установ, у взаємодії з інвесторами та з урахуванням пріоритетів і стратегічних цілей України", - зазначається в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 26 липня "Нафтогаз" не здійснив необхідні виплати за єврооблігаціями, таким чином, стався дефолт за єврооблігаціями компанії.

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