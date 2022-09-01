26 липня "Нафтогаз" не здійснив необхідні виплати за єврооблігаціями.

Гендиректор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко готовий піти у відставку, якщо це допоможе переконати інвесторів підтримати пропозицію щодо реструктуризації боргу компанії.

Про це повідомляє Reuters.

"Звичайно, для блага країни ... якщо йдеться про це. Я не одружений з цією посадою", - заявив Вітренко.

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При цьому він зазначив, що не чув "навіть натяку на те, що зміна генерального директора матиме будь-який вплив" на рішення інвесторів.

За словами Вітренка, інвестори "Нафтогазу" зрозуміли, що рішення компанії про реструктуризацію було ухвалено урядом, а не керівництвом НАК.

"Це було не моє рішення з самого початку реструктуризації", — підкреслив глава НАК.

Ситуація з боргами:

26 липня "Нафтогаз" не здійснив необхідні виплати за єврооблігаціями, таким чином, стався дефолт за єврооблігаціями компанії.

2 серпня 2022 року "Нафтогаз" знову просив кредиторів про відтермінування сплати боргу.

НАК "Нафтогаз України" розпочало процедуру запиту до власників єврооблігацій щодо внесення змін до умов його відповідних боргових зобов'язань. Власникам єврооблігацій пропонувалося узгодити певні зміни умов таких цінних паперів, у тому числі відстрочення термінів сплати тіла і відсотків на період двох років, що в цілому є подібними Умовами до умов пропозиції, яку зробила Україна щодо державних єврооблігацій

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