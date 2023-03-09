При спробі провести транзакцію майданчик пропонує вибрати місцеву валюту для P2P-торгівлі відповідно до правил Binance для країни, зазначеної при верифікації.

На тлі масових антиросійських санкцій найбільша в світі криптовалютна біржа за обсягом операцій Binance заборонила росіянам, а також будь-яким фізособам, які мешкають в Росії, покупку та продаж доларів та євро через свій P2P-сервіс.

Як повідомляє Forbes, рішення було ухвалено відповідно до десятого пакету обмежувальних заходів Євросоюзу проти Росії.

Біржа заборонила громадянам ЄС купувати та продавати рублі по P2P. Для продовження використання Binance P2P користувачі можуть вибирати інші доступні фіатні валюти. При спробі провести транзакцію майданчик пропонує вибрати місцеву валюту для P2P-торгівлі відповідно до правил Binance для країни, зазначеної при верифікації.

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Binance і антиросійські санкції

У березні біржа Binance припинила підтримку транзакцій з картами Visa і Mastercard, випущеними в Росії. Також в Росії на Binance стали недоступні транзакції, ініційовані з картами Mastercard і Visa, випущеними банками за межами РФ.

22 березня 2022 року Binance виключила можливість здійснення транзакцій P2P для ряду російських банків і платіжних систем. Всі оголошення були автоматично закриті системою.

У квітні 2022 року Binance не закрив для росіян можливість користуватися біржею, як того вимагав восьмий пакет санкцій Євросоюзу.

Біржа лише обмежила граничну вартість активів на балансі криптогаманців росіян. З квітня вона не повинна була перевищувати еквівалент €10 000.

Однак, обмеження не включалися відразу після перевищення ліміту, і щоб їх зняти, досить було вивести з гаманця суму, що перевищує €10 000.

Peer-to-peer

Сервіси P2P (peer-to-peer) дозволяють користувачам здійснювати між собою угоди без посередництва Біржі, на визначених ними самими умовах.

P2P-сервіси Binance та інших кріптобірж росіяни стали активно використовувати в 2022 році як інструмент для переказу грошей за кордон — після того, як звичайні SWIFT-перекази стали проблемними. За допомогою таких сервісів можна перевести гроші з одного кріптокошелька на інший або купити криптовалюту.

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