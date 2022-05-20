На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України швейцарська страхова компанія Zurich Insurance Group йде з РФ.
Компанія відкличе свій бренд і більше не буде вести бізнес в Росії, про це йдеться в повідомленні компанії.
"Zurich Insurance Group погодилася продати свій бізнес в Росії 11 членам команди підрозділу", - йдеться в повідомленні компанії.
Zurich Insurance Group - найбільша страхова компанія у Швейцарії.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.
- Після вторгнення Росії в Україну агентство S&P знизило кредитний рейтинг РФ з ВВ+ до ССС-.
- 8 березня 2022 року S&P знизило кредитні рейтинги 52 російських компаній.
- Росія допустила дефолт за своїм зовнішнім боргом, оскільки запропонувала власникам облігацій виплати в рублях, а не в доларах.
- 23 квітня 2022 року були названі терміни повного дефолту Росія.
- 19 травня 2022 року міністр фінансів США Джанет Йеллен заявила про те, що після 5 травня Росія може зіткнутися з технічним дефолтом.
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