Zurich Insurance продає бізнес в Росії та відкликає бренд.

На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України швейцарська страхова компанія Zurich Insurance Group йде з РФ.

Компанія відкличе свій бренд і більше не буде вести бізнес в Росії, про це йдеться в повідомленні компанії.

"Zurich Insurance Group погодилася продати свій бізнес в Росії 11 членам команди підрозділу", - йдеться в повідомленні компанії.

Zurich Insurance Group - найбільша страхова компанія у Швейцарії.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

Після вторгнення Росії в Україну агентство S&P знизило кредитний рейтинг РФ з ВВ+ до ССС-.

8 березня 2022 року S&P знизило кредитні рейтинги 52 російських компаній.

Росія допустила дефолт за своїм зовнішнім боргом, оскільки запропонувала власникам облігацій виплати в рублях, а не в доларах.

23 квітня 2022 року були названі терміни повного дефолту Росія.

19 травня 2022 року міністр фінансів США Джанет Йеллен заявила про те, що після 5 травня Росія може зіткнутися з технічним дефолтом.

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