Поточна криза буде більшою, ніж криза 2009 року або пандемічна криза, запевняє голова російської Рахункової палати.

У найближчі півтора-два роки Росія та її економіка буде перебувати в "дуже складній ситуації", тільки за базовим сценарієм росіяни очікують цьогорічне падіння ВВП на 8,8%.

Про це пишуть росЗМІ, цитуючи слова голови російської Рахункової палати Олексія Кудріна

За його підрахунками, щоб уникнути краху економіки, агресору доведеться до кінця поточного року витратити на її підтримку всі нафтогазові доходи. Це понад 6 трильйонів рублів. І навіть цих коштів може виявитися недостатньо, зауважив голова російської РП.

"Майже півтора-два роки ми будемо жити в дуже складній ситуації", – сказав Кудрін, наголосивши, що поточну кризу РФ, ймовірно, ще не знала у своїй сучасній історії.

Нагадаємо, раніше в РНБО спростували заяви Росії про нібито "успішне подолання санкційного удару". Зазначається, що вже 4 травня світ може визнати дефолт країни-агресора.

Водночас країни цивілізованого світу продовжують вводити потужні економічні санкції проти країни-агресора. ЄС та США готують вже шостий пакет санкцій проти Росії. Він включає пункт про російську нафту.

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