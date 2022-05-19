Спеціальну ліцензію, видану Росії для здійснення платежів власникам американських облігацій, не буде продовжено.

США не мають юридичних повноважень на арешт активів російського Центробанку на суму близько $300 млрд.

Про це заявила міністр фінансів США Джанет Йеллен, передає Reuters.

За словами Йеллен, швидше за все, спеціальна ліцензія, видана Росії для здійснення платежів власникам американських облігацій, не буде продовжена.

Термін дії ліцензії спливає 25 травня і того ж дня РФ має провести платіж за облігаціями. Якщо в разі відкликання ліцензії Росія спробує заплатити в рублях, а не в доларах, це може привести до технічного дефолту.

Деякі європейські чиновники виступають за арешт активів ЦР РФ, заморожених санкціями. Зараз активи знаходяться за кордоном, але залишаються у власності Росії.

Однак, за словами Йеллен це йде в розріз з американськими законами та може створити прецедент, що підриває довіру інших країн до зберігання активів своїх центральних банків у Сполучених Штатах.

"Я думаю, цілком природно, що, враховуючи величезні руйнування на Україні та величезні витрати на відновлення, з якими їм доведеться зіткнутися, ми звернемося до Росії, щоб вона допомогла оплатити хоча б частину ціни", — заявила Йеллен.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює та евакуацію мирного населення, і доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

Після вторгнення Росії в Україну агентство S&P знизило кредитний рейтинг РФ з ВВ+ до ССС-.

8 березня 2022 року S&P знизило кредитні рейтинги 52 російських компаній.

Росія допустила дефолт за своїм зовнішнім боргом, оскільки запропонувала власникам облігацій виплати в рублях, а не в доларах.

23 квітня 2022 року були названі терміни повного дефолту Росія.

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