З РФ не можна мати спільні довгострокові проекти, вважає очільник Офісу президента.

Європа, у разі відмови від імпорту нафти й газу з Росії, більше не повернеться до послуг Кремля.

Про це радник керівника Офісу президента України Володимира Зеленського Михайло Подоляк написав у Twitter.

"Нафта й газ - єдине, що Москва експортує у світ, крім війни. Щойно Європа перейде на іншого постачальника, вона вже не повернеться назад (незалежно від того, чи завершиться війна)", - зауважив він.

Подоляк нагадав, що для світу Росія - непрогнозована країна, з якою не можна мати спільні довгострокові проекти.

"Ще три місяці тому в Кремля був "Північний потік-2". Через 10 років єдиною можливістю для російської нафти повернутися на європейський ринок буде, якщо її продаватиме Татарстанська народна республіка. Все ж точно ще йде за планом? Бо якийсь "складний прикол", - зазначив Подоляк.

Нагадаємо, 19 лютого президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що у Євросоюзі вирішили докласти всіх зусиль, аби позбутися залежності від російського газу.

За даними президент ЄК, в країнах Євросоюзу близько 24% від усього енергетичного балансу становить газ. ЄС імпортує 90% газу, і 40% цього імпорту - це російський газ.

11 березня фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз до 2027 року планує відмовитися від усіх російських енергоносіїв: нафти, газу та вугілля.

4 травня президент ЄК представила проект шостого пакету санкцій ЄС проти РФ, що включає нафтове ембарго та відключення "Сбербанку" від SWIFT.

На думку експертів, Росія, у разі запровадження ЄС нафтового ембарго, втратить до 24% надходжень до держбюджету.

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