Загалом Національний банк вже перерахував на потреби армії майже 15 млрд грн.

Станом на 13 квітня залишок коштів на спецрахунку, який Національний банк відкрив для підтримки Збройних сил України, становить близько 3 млн грн.

Про це повідомляється на офіційному сайті регулятора.

"Національний банк інформує про стан спеціального рахунку для допомоги армії та рахунку Міністерства соціальної політики для гуманітарних потреб. На спецрахунку для потреб військових залишилося 3 млн грн – потрібна подальша підтримка", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загалом Національний банк вже перерахував на потреби військових майже 15 млрд грн.

Нагадаємо, в НБУ розповіли про ситуацію на ринку страхування в Україні під час воєнного стану.

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