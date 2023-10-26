Водночас наступного року регулятор очікує пришвидшення інфляції.

Національний банк покращив прогноз інфляції на кінець поточного року з 10,6% до 5,8%.

"Основний чинник цього перегляду – вплив високих врожаїв на динаміку продовольчих цін. Водночас НБУ підвищив прогноз інфляції на 2024 рік – з 8,5% до 9,8%", - сказав голова Нацбанку Андрій Пишний під час брифінгу.

За його словами, пришвидшення зростання цін у наступному році зумовлюватиметься низькою цьогорічною базою порівняння для вартості продовольчих товарів, тривалішим збереженням тиску на витрати бізнесу через перегляд припущення щодо безпекових ризиків, збільшенням зарплат та прискоренням зростання адміністративно-регульованих цін.

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"Надалі інфляція сповільниться до 6% у 2025 році. Цьому передусім сприятиме очікуване зниження безпекових ризиків, що припускається прогнозом НБУ. Відновлення оптимальної логістики та виробництва в післявоєнний період дасть змогу нарощувати пропозицію товарів та обмежуватиме ціновий тиск. Вагомий вплив на цінову динаміку матиме й очікуване зниження світових цін на енергоносії", - повідомив голова НБУ.

Інфляція в Україні - що відомо

За даними Держстату, інфляція в Україні у вересні 2023 року сповільнилася до 7,1% в річному вимірі. Інфляція на споживчому ринку у вересні 2023 року порівняно із серпнем становила 0,5%, з початку року – 3%.

За даними директора Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", академіка НААН Юрія Лупенка, у вересні середні споживчі ціни на продукти харчування продовжили своє зниження, втім, воно відбувалося значно повільніше. Найбільш суттєво у вересні проти серпня знизились споживчі ціни на овочі та фрукти, а найбільше зростання рівня споживчих цін у вересні зафіксоване на яйця.

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