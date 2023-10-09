Серед аномалій – різке здорожчання яєць

Споживчі ціни в Україні у вересні зросли на 0,5% порівняно з серпнем, а у порівнянні з вереснем 2022 року – на 7,1%.

"Інфляція на споживчому ринку у вересні 2023 року порівняно із серпнем 2023 року становила 0,5%, з початку року – 3,0%. Базова інфляція у вересні 2023 року порівняно із серпнем 2023 року становила 0,9%, з початку року – 4,2%", - йдеться у повідомленні Державної служби статистики України.

В розрізі товарних груп у вересні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 0,5% у порівнянні з серпнем, а у річному виразі – виросли на 5,8%. Найбільше подорожчали яйця (на 12,3% у порівнянні з серпнем, а у річному виразі – на 23,9%). Найбільше падіння показали овочі, які подешевшали на 9,7% у порівнянні з серпнем, а у річному виразі ціни на них впали на 25,1%.

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Ціни на алкогольні напої й тютюнові вироби виросли на 0,7% у порівнянні з серпнем. У порівнянні з вереснем 2022 року ціни на цю групу товарів виросли на 11,6%.

Одяг і взуття стали дорожчими на 7,8% у порівнянні з серпнем, хоча й знизилися на 3% у річному виразі.

Ціни на житло, електроенергію, газ та інші види палива виросли на 0,1% у порівнянні з серпнем, на охорону здоров’я – на 0,7%, на транспорт – на 2,2%, на освіту – на 9,9%

Інфляція під час війни - останні новини

У квітні 2023 року споживча інфляція в Україні знизилася у річному численні до 15,5%. Уповільнення інфляції відбулося на тлі відновлення виробничих і логістичних ланцюгів, в тому числі на тлі стабільної ситуації у вітчизняній енергетиці.

Інфляція у червні сповільнилася до 12,8% у річному вимірі з 15,3% у травні. У липні 2023 року споживчі ціни знизилися на 0,6% після зростання на 0,8% у червні, 0,5% у травні та 0,2% у квітні.

У серпні споживча інфляція в Україні сповільнилася вже до 8,6% завдяки розширенню пропозиції продуктів харчування, зокрема, овочів та фруктів нового врожаю.

Серед чинників сповільнення інфляції Нацбанк вказав збільшення виробництва овочів та кавунів, що сталося завдяки сприятливим погодним умовам та нарощуванню обсягів вирощування в окремих регіонах, що призвело до стрімкого зниження цін на ці культури.

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