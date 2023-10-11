Найбільше у вересні подешевшали овочі та фрукти, подорожчали – яйця.

У вересні 2023 року середні споживчі ціни на продукти харчування продовжили своє зниження, втім, воно відбувалося значно повільніше.

Як повідомив директор Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", академік НААН Юрій Лупенко, минулого місяця здешевлення продуктів склало лише 0,6 %, тоді як у серпні становило 3,9 %, а у липні – 2,1 % проти попередніх місяців.

За його словами, найбільш суттєво у вересні проти серпня знизились споживчі ціни на овочі (-9,7%) та фрукти (-5,1%). При цьому у серпні їх зниження складало відповідно 37,6% та 4,2%, а у липні – 18,2% та 1,3%.

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Також знизились ціни на олію соняшникову (-1,6%), хліб і хлібопродукти (-0,6%), рибу та продукти з риби (-0,4%). На рівні серпня залишились ціни на макаронні вироби.

"Найбільше зростання рівня споживчих цін у вересні зафіксоване на яйця. Після зниження, яке тривалого з квітня цього року, у вересні ціни на яйця курячі зросли проти попереднього місяця на 12,3%", - повідомив Лупенко.

Також зросли ціни на масло (+1,3%), цукор (+1,2%), м’ясо та м’ясопродукти (+1,1%), молоко і хліб (+0,5%), сир і м’який сир (+0,4%).

"За оцінками Інституту аграрної економіки, у наступні місяці потенціал для зниження споживчих цін на продукти харчування, залишається по окремих видах круп, плодоовочевої продукції та цукру, оскільки збирання пізніх культур продовжується, а сезон цукроваріння лише розпочинається", -підсумував науковець.

Ціни на продукти в Україні

У вересні 2023 року експерти розповіли, якими будуть ціни на продукти восени. Інфляція на споживчому ринку у вересні 2023 року порівняно із серпнем 2023 року становила 0,5%, а у порівнянні з вереснем 2022 року – 7,1%, повідомила Державна служба статистики.

В розрізі товарних груп у вересні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 0,5% у порівнянні з серпнем, а у річному виразі – виросли на 5,8%.

Національний банк назвав серед чинників сповільнення інфляції у серпні збільшення виробництва овочів та кавунів, що сталося завдяки сприятливим погодним умовам та нарощуванню обсягів вирощування в окремих регіонах, що призвело до стрімкого зниження цін на ці культури. Також тривало зниження цін на крупи та борошно на тлі низьких експортних цін та більших, ніж торік, врожаїв.

На початкужовтня 2023 року в Україні "обвалилися" ціни на овочі з "борщового набору".

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