Новий врожай продуктів позитивно вплинув на споживчу інфляцію, зазначили у Нацбанку.

Споживча інфляція в Україні у серпні сповільнилася до 8,6% завдяки розширенню пропозиції продуктів харчування, зокрема, овочів та фруктів нового врожаю.

Про це йдеться у макроекономічному та монетарному огляді Національного банку України. "Споживча інфляція в Україні (у серпні - УНІАН) далі стрімко сповільнювалася передусім завдяки розширенню пропозиції продуктів харчування, зокрема, овочів та фруктів нового врожаю. Послаблювався і фундаментальний інфляційний тиск, у тому числі під впливом поліпшення очікувань. За оцінками НБУ, інфляція сповільнилася й у вересні під впливом цих же чинників", - йдеться в огляді НБУ.

Серед чинників сповільнення інфляції Нацбанк вказав збільшення виробництва овочів та кавунів, що сталося завдяки сприятливим погодним умовам та нарощуванню обсягів вирощування в окремих регіонах, що призвело до стрімкого зниження цін на ці культури.

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Також тривало зниження цін на крупи та борошно на тлі низьких експортних цін та більших, ніж торік, врожаїв. Поглибилося падіння цін на соняшникову олію через зниження зовнішніх цін та труднощів з експортом у серпні, а у вересні - додатково через швидше надходження пропозиції нового урожаю, ніж торік, на тлі сприятливої для збору соняшника погоди.

"Темпи зростання цін на інші види продовольства також знижувалися завдяки подальшому зменшенню тиску з боку витрат бізнесу в умовах поліпшення інфляційних та курсових очікувань", - йдеться в огляді.

Водночас серпневі ціни на пальне зрівнялися з торішніми, відображаючи ефекти від повернення повного оподаткування на тлі вичерпання запасів. Однак, за оцінками НБУ, вже у вересні зростання цін на пальне пришвидшилося на тлі зростання світових цін на нафту.

Також далі сповільнювалося подорожчання алкогольних напоїв в умовах збереження курсової стійкості та тиску з боку тіньової пропозиції. Стримував адміністративну інфляцію і мораторій на підвищення низки тарифів на житлово-комунальні послуги.

Інфляція під час війни

У квітні 2023 року споживча інфляція в Україні знизилася у річному численні до 15,5%. Уповільнення інфляції відбулося на тлі відновлення виробничих і логістичних ланцюгів, в тому числі на тлі стабільної ситуації у вітчизняній енергетиці.

Споживча інфляція у червні сповільнилася до 12,8% у річному вимірі з 15,3% у травні. У липні 2023 року споживчі ціни знизилися на 0,6% після зростання на 0,8% у червні, 0,5% у травні та 0,2% у квітні.

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