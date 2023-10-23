Курс гривні до євро на вівторок встановлений на рівні 38,76 грн/євро.

Національний банк України на вівторок, 24 жовтня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 36,56 грн/дол., тобто гривня послабшала на 2 копійки порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на вівторок встановлений на рівні 38,76 грн/євро, тобто гривня послабилася на 6 копійок порівняно з попереднім показником.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 36,55/36,57 грн/дол., євро - 38,78/38,80 грн/євро.

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Курс валют в Україні

Курс валют після вихідних показав, що гривня трохи зміцнилася до долара. Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках України сьогодні, 23 жовтня, зміцнився на 3 копійки – до 38,15 грн за долар в середньому по банках. Щодо євро середній курс гривні сьогодні не змінився і складає 40,60 грн за євро.

23 жовтня "ПриватБанк" оновив курс після вихідних. Курс готівкового долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні, 23 жовтня, залишився на рівні попереднього показника – до 37,80 грн за долар. Курс готівкового євро у фінустанові сьогодні подешевшав на 10 копійок і становить 40,55 грн за євро.

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